История Золушки: модель с тёмным прошлым вышла за сына самой влиятельной женщины

Свадьба между иранской моделью и сыном одной из самых богатых и влиятельных чернокожих женщин стоила шесть миллионов долларов, но оказалась частью гигантской аферы. Как оказалось, мать невесты незадолго до этого была признана банкротом, а сама модель имеет подозрительную биографию.

Красавица Назарин Джафариан связала себя узами брака с Фоларином Алакиджей. От роскоши свадебной церемонии у гостей отвисла челюсть: миллион белых роз, 3,5-метровый торт и выступление Робина Тика. Казалось бы, это настоящая удача выйти за сына самой богатой женщины в мире — Фолоруншо Алакиджи, особенно для девушки из столь неблагополучной семьи.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 7:32 PDT

В 2014 году мать Назарин объявила себя банкротом и теперь живёт в обычном многоквартирном доме в Чешире, принадлежащем местной жилищной ассоциации. Если банкротство её матери может стать лишь неудобной темой при разговоре с новыми родственниками, то больше вопросов вызывает судимость её младшего брата.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 7:31 PDT

24-летнего парня поймали полицейские, когда тот перевозил огромное количество кокаина. За это он получил условный шестинедельный срок. Такая семья сморится неуместно на фоне успешной 28-летней модели, которая стала лицом нескольких компаний, водит дружбу с семейством Кардашьян и имеет диплом об окончании факультета биоинженерии в Университете Манчестера.

Назарин познакомилась со своим будущим мужем в Лондоне. На тот момент у него уже был ребёнок, а жена умерла от рака. Они обручились в Греции и сыграли традиционную нигерийскую свадьбу в Лагосе в ноябре прошлого года. До этого её жизнь не была такой сказкой.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 7:31 PDT

Проблемы в семье начались, когда второй брак матери Назарин распался. Муж, известный ресторатор, был на 10 лет старше её и содержал всю семью. После развода семья осталась без гроша, часто переезжала с места на место. Именно тогда её брат Сэм связался с наркотиками. Сейчас он уже отбыл наказание и прошёл реабилитацию, но клеймо позора просто так не сотрёшь.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 7:31 PDT

Всё это здорово контрастирует с семьёй Алакиджа. Мать Фоларина и троих его братьев является самой влиятельной женщиной в мире. В списке Forbes Фолоруншо Алакидже удалось обогнать даже Опру Уинфри. Феноменального успеха она добилась сама. Свою карьеру она начала с работы секретарём в Лондоне, в это же время она изучала моду, затем вернулась в Нигерию, основала там свой собственный лейбл, а затем подалась в нефтяной бизнес.