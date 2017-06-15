Модель арестовали за похищение двоих мужчин, которых она заманила в "приват"

За похищенных просили выкуп в £800 тыс., однако, несмотря на то что причастных к преступлению удалось арестовать, мужчин не могут найти уже шесть лет.

Привлекательная модель и телеведущая была арестована по обвинению в причастности к двойному похищению. По данным полиции Колумбии, в 2011 году Паулина Карина Диаз заманила мужчин в ловушку, используя для этого свою внешность, сообщает Daily Mail.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 14, 2017 at 8:12am PDT

По версии следствия, 27-летняя Диас и её напарник принимали участие в похищении бизнесмена Хьюго Лопез Монкайо и адвоката Милтона Каро Вильямиля, за которых просили выкуп в £800 тыс. Они якобы выманили жертв из бара, после чего взяли их в заложники. Однако мужчин до сих пор не могут найти.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 14, 2017 at 8:12am PDT

По делу о похищении уже были осуждены двое преступников, каждого из которых приговорили к 23 годам тюрьмы. На телеканале, где Диаз была ведущей спортивной передачи, сообщили, что девушка работала у них бесплатно, чтобы обрести популярность. Пока не будут представлены доказательства её вины, увольнять девушку не собираются.