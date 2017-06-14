"Личинка гаишника" вымогала тысячу, но водитель сторговался на меньшую сумму

В Сети набирает популярность видео, на котором мальчик с полицейской фуражкой на голове останавливает ехавшего навстречу водителя авто и требует предоставить документы, а на их отсутствие — деньги.

Не представившись сотрудником ГИБДД, маленький мальчик сразу же начинает обвинять водителя в нарушении скоростного режима.

Однако водитель сохранял спокойствие. "Чё делать?" — поинтересовался автовладелец у представителя власти. Сам же мальчик не растерялся и с уверенностью проинструктировал водителя — что следует делать в подобных ситуациях.

Либо права, либо деньги! Тысячу! Юный полицейский

Но у "нарушителя" должной суммы не оказалось, поэтому обеим сторонам удалось сторговаться на меньшую сумму, которая была по карману водителю. А после получения "взятки" юный гибэдэдэшник позволил несчастному водителю ехать дальше.