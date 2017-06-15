"Надо обязательно дожить до старости". 10 правил жизни Алексея Баталова

Нас с самого детства приучали соблюдать порядок окружающего мира, не губить природу, не мешать другим людям
Алексей Баталов
Если не работал хотя бы день, то чувствовал неловкость, ощущал себя, как говорится, ни тем ни сем. С ранних лет усвоил: не работать нельзя
Алексей Баталов
Какие бы испытания судьба ни посылала, надо их достойно принимать и в любой ситуации искать свою дорогу
Алексей Баталов
Если это настоящая любовь, то ни расстояния, ни долгие разлуки не помешают людям быть вместе
Алексей Баталов
Совершенно не понимаю, как можно изменять любимому человеку?! Ведь это же собственноручно разрушить любовь, предать себя в первую очередь и главное — уйти со своего пути
Алексей Баталов
Надо не пускать болезнь с помощью работы, тогда будет просто некогда хворать
Алексей Баталов
В реальной человеческой жизни на каждом шагу есть такие мгновения, такое напряжение чувств, куда невозможно вторгаться словами
Алексей Баталов
Такое или сякое — люди не выбирают времени, а получают его, как срок по приговору
Алексей Баталов
Судьба — это те люди, тот мир, который нам выпадает от Бога и не нами выбирается
Алексей Баталов
Надо обязательно дожить до старости, чтобы понять, как всё тонко взаимосвязано вокруг. Порой нужно так мало, чтобы свершилось невероятное. Самое главное совершается всегда на уровне человеческом, а не глобально-государственно-космическом
Алексей Баталов
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