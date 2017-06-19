Девушка стала звездой "Твиттера", публично отшив парня, который назвал её жирной

У обычной девушки из Флориды внезапно появилось множество друзей, сторонников и единомышленников после того, как она выложила переписку со своим парнем, который раскритиковал её фигуру.

В начале месяца Кэти Тэста выложила фрагмент переписки со своим уже бывшим парнем Мэттом, в котором он выразил недовольство её фигурой. После этого сотни тысяч незнакомцев написали Кэти, что ей лучше вообще быть одной, чем с таким парнем. По словам самой 19-летней девушки, этот инцидент помог ей понять, что она заслуживает гораздо большего, чем Мэтт.

Первого июня Кэти сделала селфи в зеркале, надев бикини. Эту фотографию она отправила своему парню Мэтту, с которым встречалась на тот момент около пяти месяцев, но вместо того чтобы порадоваться, оба весьма огорчились. Он — из-за того, что у девушки животик и целлюлит, а она — из-за того, что не понравилась своему молодому человеку.

"У тебя целлюлит на ногах, я это терпеть не могу. И живот не такой, как мне нравится. Это напрягает меня с тех пор, как мы начали встречаться. Прости, я сейчас чувствую себя дебилом", — написал ей Мэтт. "Хорошо, потому что так оно и есть", — ответила девушка и решила разорвать отношения с парнем, опубликовав эту переписку и фото с подписью: "Пока, мальчик".

Эта публикация вызвала небывалый отклик у пользователей "Твиттера", набрав 50 тысяч репостов и более 276 тысяч лайков. Кроме того, многие стали писать Кэти в личные сообщения и отвечать на твиты, поддерживая её решение. Все наперебой писали ей, что у неё замечательная фигура, да и вообще она очень красивая девушка. Позже Кэти призналась, что это был далеко не первый случай, когда Мэтт критиковал её внешность.

Он часто говорил, что ему не нравится мой макияж и татуировки, но это сообщение было самым болезненным Кэти Тэста

На вопрос, зачем же он изначально начал встречаться с Кэти, Мэтт ответил, что она понравилась ему как незаурядная и весёлая личность, а на "недостатки" фигуры и внешности он старался не обращать внимания.