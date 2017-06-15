Хозяева дома с привидениями отчаялись найти няню и подняли ценник до $84 тыс.

В Шотландии семейная пара готова предоставить годовой оклад в размере 84 000 долларов той, которая согласится присматривать за детьми в доме с привидениями.

В объявлении по поиску няни для двоих детей пяти и семи лет родители указали привлекательную сумму и приемлемые условия работы, но работать придётся в доме, в котором иногда появляются призраки.

В обязанности няни входит: готовить завтрак, провожать детей в школу, посещать школьные собрания, помогать ребятам делать уроки и укладывать их спать. При этом родители готовы заплатить няне 84 тысячи долларов и дать 28 выходных. В условия входила также ночёвка, посколько пара заявила, что иногда приходится оставаться на работе и до четырёх часов ночи.

Казалось бы, условия для такой работы крайне привлекательные, плюс ко всему и сам дом — старинный, с прекрасной округой.

Однако пара не стала скрывать особенность своего дома.

Мы живём в нём почти 10 лет. Нам говорили, что там приведения, но мы не верили и купили его. В прошлом году мы сменили 5 нянь Хозяева дома

Они пояснили, что причина столь частой смены нянь у детей кроется именно в приведениях, которые пугали их страшными звуками, битьём посуды и передвижением мебели.

Как отмечают родители, весь кошмар происходил в их отсутствие. Они ни разу не замечали в своём доме присутствия злых духов.

Основатель сайта, на котором выставлено объявление, Ричард Конвей сказал BBC, что, когда увидел это объявление, был ошеломлён.

Родители пояснили, что никакого вреда за всё время привидения не принесли, но няня им нужна на долгое время и с сильным характером Ричард Конвей

Несмотря на откровенное заявление о наличии в доме потусторонних сил, родители надеются, что на их объявление всё же откликнутся.