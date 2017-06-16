В Швеции пассажирам вживляют под кожу микрочипы для более удобной оплаты проезда

Шведская железнодорожная компания SJ предлагает своим пассажирам использовать для оплаты проезда микрочипы. Цифровую метку, похожую на систему, используемую для бесконтактной оплаты банковской карточкой, помешают под кожу и с помощью мобильного устройства считывают информацию, сообщает New York Post.
Технология в настоящее время только тестируется среди корпоративных клиентов, которые часто пользуются услугами железной дороги
Фото © SJ AB
Впрочем, в Швеции это не такое уж новшество — около 20 тыс. человек используют микрочипы для упрощения прохода через двери и турникеты в офисном здании. Для работодателя подобная технология особенно удобна: так проще отслеживать нахождение сотрудника на рабочем месте, его покупки в местном буфете и оперативно решать инциденты с его участием.
Теперь проводники будут проверять проездной билет у пассажира с помощью мобильного телефона. Информацию о поездках пассажира можно будет считать с помощью мобильного приложения на телефоне, просто поднеся его к левой руке, где у пассажира имплантирован чип. Как отмечает издание, разработчики утверждают, что технология чипов, вживлённых под кожу, похожа на обычные банковские карты и сделает путешествие на поезде более удобным.
- Популярные
- По времени