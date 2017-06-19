Рекордсмен по пирсингу: У меня нет проблем в постели — только в аэропортах

Мужчина с самым большим количеством пирсинга на теле рассказал, что у него до сих пор насыщенная сексуальная жизнь — несмотря на то, что его половые органы проколоты 278 раз.

Рольф Бухольц, чьё имя увековечено в Книге рекордов Гиннесса (человек с самым большим количеством пирсинга), рассказал, что всего на его теле 453 прокола, причём 278 из них приходятся на пенис.

Немецкий экстремал не ограничился различными видами пирсинга — его тело украшено татуировками (в том числе и белки глаз), туннелями в ушах, а также имплантатами в голове, которые имитируют рога. Несмотря на обилие бодимодификаций, Рольф доволен своей сексуальной жизнью и говорит, что никакие железки в теле ему не мешают.

Если бы у меня были проблемы, я бы не носил пирсинг столь долгое время Рольф Бухольц

Возникает вопрос, где же Рольф уместил свои украшения. Ещё 94 прокола сделаны на лице в районе рта.

Рольф не испытывает почти никаких проблем в повседневной жизни, у него, вопреки множественным стереотипам о людях с бодимодификациями, даже есть работа в телекоммуникационной отрасли. Единственные неудобства он испытывает в аэропортах стран, чьи жители не привыкли к людям с нестандартным внешним видом.

Кроме того, всегда срабатывают датчики металла, когда он проходит через соответствующие рамки. Однажды, когда он летел в Дубай, чтобы выступить в одном из ночных клубов, сотрудники правопорядка задержали его, думая, что он практикует чёрную магию.