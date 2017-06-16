Бэтмен помог малышу, который борется с раком, стать супергероем в день рождения

Волонтёры исполнили самую главную мечту ребёнка — прокатиться на Бэтмобиле вместе с супергероем.

Тяжелобольной малыш исполнил свою самую заветную мечту — прокатиться по улицам Брисбена на Бэтмобиле в компании вместе с самым любимым супергероем — Бэтменом. В тот день Эли Вейлу исполнилось всего три года, и он даже представить не мог, что после головокружительной поездки его ждёт вечеринка-сюрприз, где собралась вся его семья, сообщает ABC News.

У малыша в ноябре 2016 года диагностировали редкую и агрессивную форму рака — эктомезенхимому. Вместе с мамой они переехали в детскую больницу The Lady Cilento Children's Hospital, где Эли находится уже на протяжении семи месяцев. И худшее только впереди, рассказывает его мама.

Всё это ради воспоминаний, потому что мы не знаем, сколько ещё времени осталось. Эли — наш маленький супергерой Друг семьи Джоэль Херберт

That's how you make an entrance - Eli arrives in the #Batmobile for his 3rd bday. He's been battling cancer past 7 months @ABCNewsBrisbane pic.twitter.com/ohskCltBQ9 — Patrick Williams (@PatrickWilliams) 15 июня 2017 г.

В прошлом месяце Эли прошёл свой первый курс химиотерапии и перенёс операцию по удалению большей части опухоли. Сейчас ему снова предстоит тяжёлое лечение, однако малыш не унывает.

Бэтмобиль, который приехал, чтобы подбодрить мальчика, был построен Крейгом Блэкберном и его тремя сыновьями. Предполагалось, что это будет подарок для младшего сына, но теперь мужчина использует его, чтобы радовать таких детей, как Эли. Всего на работу ушло четыре тысячи часов, и через 18 месяцев машина была готова. Крейг рассказывает, что не жалеет и минуты, потраченной на создание Бэтмобиля, ведь реакция детей того стоит.