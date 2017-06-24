Полиция Тайваня показала своих самых очаровательных новобранцев

Полиция Тайваня поделилась фотографиями шести щенков, пополнивших ряды служебных собак. Очаровательным сонным новобранцам предстоит пройти серьёзное обучение, чтобы стать настоящими полицейскими. Но пока щенкам только месяц, и поэтому игры и крепкий сон даются им куда лучше, чем борьба с преступностью.

Мама новобранцев — лабрадор Йеллоу — давно служит в полиции Тайваня. Она занимается поиском наркотиков и взрывчатых веществ, а значит, борьба с преступностью у этих щенков в крови. Мы надеемся, что в будущем щенки будут похожи на свою мать Йеллоу, что они смогут успешно пройти курс обучения и войти в полицию Представитель Национального полицейского агентства Тайваня Сейчас новобранцы посвящают время играм и сну, но скоро начнётся серьёзное обучение. Щенков научат искать наркотические и взрывчатые вещества, чтобы они стали достойными продолжателями семейного дела. Иногда они засыпают во время еды, а потом резко просыпаются и снова едят как ни в чём не бывало. Как можно не любить таких милах? Капитан Пан из полиции Тайваня