Полиция Тайваня показала своих самых очаровательных новобранцев

Читайте также

Полиция Тайваня показала своих самых очаровательных новобранцев

451

Фото © Facebook/NPA 署長室

Полиция Тайваня поделилась фотографиями шести щенков, пополнивших ряды служебных собак. Очаровательным сонным новобранцам предстоит пройти серьёзное обучение, чтобы стать настоящими полицейскими. Но пока щенкам только месяц, и поэтому игры и крепкий сон даются им куда лучше, чем борьба с преступностью.

Мама новобранцев — лабрадор Йеллоу — давно служит в полиции Тайваня. Она занимается поиском наркотиков и взрывчатых веществ, а значит, борьба с преступностью у этих щенков в крови.

Мы надеемся, что в будущем щенки будут похожи на свою мать Йеллоу, что они смогут успешно пройти курс обучения и войти в полицию

Представитель Национального полицейского агентства Тайваня

Сейчас новобранцы посвящают время играм и сну, но скоро начнётся серьёзное обучение. Щенков научат искать наркотические и взрывчатые вещества, чтобы они стали достойными продолжателями семейного дела.

Иногда они засыпают во время еды, а потом резко просыпаются и снова едят как ни в чём не бывало. Как можно не любить таких милах?

Капитан Пан из полиции Тайваня

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!