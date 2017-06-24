Полиция Тайваня показала своих самых очаровательных новобранцев

Мама новобранцев — лабрадор Йеллоу — давно служит в полиции Тайваня. Она занимается поиском наркотиков и взрывчатых веществ, а значит, борьба с преступностью у этих щенков в крови.
Мы надеемся, что в будущем щенки будут похожи на свою мать Йеллоу, что они смогут успешно пройти курс обучения и войти в полицию
Представитель Национального полицейского агентства Тайваня
Сейчас новобранцы посвящают время играм и сну, но скоро начнётся серьёзное обучение. Щенков научат искать наркотические и взрывчатые вещества, чтобы они стали достойными продолжателями семейного дела.
Иногда они засыпают во время еды, а потом резко просыпаются и снова едят как ни в чём не бывало. Как можно не любить таких милах?
Капитан Пан из полиции Тайваня
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