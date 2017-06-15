Полицейский спас собаку, которая упала с пирса, пытаясь попить

Молодой полицейский из Мичигана начал свою карьеру с доброго поступка, который прославил его не только на свой департамент, но и на весь мир. Нет, он не помог раскрыть преступление века — он просто протянул руку помощи тонущему животному.

На дороге в штат Иллинойс под названием "Лейк Шор драйв" произошло ДТП: столкнулось четыре автомобиля. Из одного из них выпрыгнула собака и побежала в сторону озера Шор. Животное захотело попить, подошло к его краю и, потеряв равновесие, упало в воду. Находясь в озере, собака начала паниковать и отчаянно бить лапами по воде.

Поскольку совсем неподалёку находилось место ДТП, сразу несколько полицейских дежурили около озера. Один из них услышал всплеск и бросился к воде. Полицейский вертолёт снял падение и спасение собаки из озера. На видео можно заметить, как офицер полиции Хуан Фаррис лёг на живот и начал тянуться к несчастной руками, чтобы вытащить её на берег.

Я надеялся, что собака не отплывёт от берега, иначе мне бы пришлось прыгать в воду Хуан Фаррис, полицейский

Как только собака оказалась на берегу, она начала вилять хвостом, бегать по суше и показывать свою радость прохожим и полицейским. Сотрудники полиции взяли её на поводок и попытались найти хозяев, но на собаке не было ни ошейника, ни брелока, ни чипа, которые могли бы указать, чья она. Поиски владельцев продолжаются.