Самый позитивный блогер в мире превратила свою квартиру в рай для единорогов

Жительница Калифорнии, которая превратила свою повседневность в волшебную сказку, покорила сердца и умы сотен тысяч пользователей Сети. Почти каждый из них хотел бы жить в таком же мире радуги и единорогов, как она.

Friday feels . Публикация от Amina Mucciolo (@tasselfairy) Апр 29 2016 в 10:02 PDT

Амина Муччиоло не делает ничего вполсилы: она и живёт, и работает на полную катушку, являясь основателем дизайнерской компании Studio Mucci. Её легко можно назвать яркой личностью — начиная от её разноцветных косичек и одежды и заканчивая домом, в котором она живёт.

Этой весной 34-летняя дизайнер полностью отремонтировала свою квартиру в центре Лондона, в которой она живёт вместе со своим мужем Сальваторе. Амина использовала весь свой колоссальный творческий потенциал и превратила 60 квадратных метров жилплощади в рай для единорогов, или, как говорит она сама, "облачный мир" (Cloudland).

Амина с мужем приобрели эту квартирку год назад, но на ремонт решились лишь недавно. Она старалась сделать своё жилище абсолютным отражением своего внутреннего мира.

✨Rise and shine ✨ Публикация от Amina Mucciolo (@studiomucci) Апр 18 2017 в 7:19 PDT

Мы старались сделать так, чтобы жить в нашем доме было не только приятно и комфортно, но и весело Амина Муччиоло instagram.com/tasselfairy

К счастью, на исполнение своей мечты денег у Амины хватало: она зарабатывает на своих блогах в "Инстаграме" и на YouTube, где за ней следят сотни тысяч подписчиков, а также продаёт изделия ручной работы (гирлянды, пиньяты, украшения для вечеринок и интерьеров). Вполне логично, что её собственный дом просто обязан выглядеть так, словно в нём планируется провести девичник или день рождения.

Я хотела, чтобы моя квартира была похожа на инсталляцию, на произведение современного искусства Амина Муччиоло instagram.com/tasselfairy

Во всей квартире словно круглый год весна, ведь это любимое время года Амины. Стены в гостиной выкрашены в нежно-сиреневый цвет, там красуется зелёный диван. Но вот то, что впечатляет абсолютно всех гостей, а хозяйку заставляет гордиться своим детищем, — это гигантская цветочная стена.

Множество раз она видела такие объекты на вечеринках и постоянно задавалась вопросом: почему люди не украшают ими свои дома, ведь это так здорово. Амина сделала настоящее панно из искусственных цветов, один за другим нанизывая их на холст.

Цветочное панно — это лишь один из чудесных объектов, которые украшают дом дизайнера. В её комнатах можно найти журнальный столик в виде алмаза, гирлянды из кисточек, причудливые ковры, вазы с бумажными журавликами и радужную стену, которую она расписала вместе с мужем и лучшим другом.

Амина призналась, что при оформлении кухни, которая больше всех остальных комнат изобилует цветами из палитры фей и единорогов, вдохновлялась мультфильмами "Мой маленький пони" и "Заботливые мишки", чьи игрушечные фигурки уютно разместились на полках.

Главная проблема, с которой столкнулась дизайнер, — это отсутствие естественного света. Поскольку это самая главная загвоздка при планировке и дизайне квартир, она решила использовать свет искусственный и превратила свой дом в "хрустальную пещеру". В подтверждение этих слов она разрисовала стену позади своей кровати так, чтобы она напоминала вход в красочную и волшебную пещеру.

Может показаться, что муж просто смирился с творческим порывом Амины, но это не так — он полностью поддержал свою супругу, ведь он счастлив, когда счастлива она. А как можно грустить в таком доме?