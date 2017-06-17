150 тысяч смертей персонажей "Игры престолов" вместили в одно короткое видео

Если вы не можете дождаться премьеры седьмого сезона, то этот ролик охладит ваш пыл.

Блогер на YouTube не только подсчитал, сколько было убито людей и животных за все шесть сезонов "Игры престолов", но и сделал из жестоких сцен целый ролик. Так, по подсчётам Леона Эндрю Рэйсона, в общей сложности зарезали, отравили, утопили и т.д. 150 966 существ.

Долгожданная премьера седьмого сезона на канале HBO состоится 16 июля. В России зрители смогут увидеть серию на следующий день — 17 июля. Всего в новом сезоне будет семь эпизодов, при этом одна из серий станет самой короткой в истории "Игры престолов" — 50 минут, а другая самой длинной — 90 минут.