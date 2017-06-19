На Kickstarter пытаются собрать $250 тыс. на оцифровку 200 дневников о холокосте

Проект под названием "Сохранить их истории: нераскрытые дневники холокоста" позволит музею сохранить 200 дневников жертв холокоста и тех людей, которым удалось выжить.
Дневники написаны на 17 языках и рассказывают истории авторов разных возрастов.
К примеру, в музее находится дневник Джозефа Стрипа, который вёл свой дневник в тетради по математике. В 17 лет он бежал в Бельгию со своей семьей. Его младший брат представил дневник через 74 года. Он специально отправился во французское село, где находился дом, в котором его семья пряталась.
Доказательства холокоста имеет решающее значение для борьбы с теми, кто отрицает этот факт, говорит Дана Вайнштейн
Дана Вайнштейн, представитель музея
Представители музея надеются, что рассказы из дневников свидетельствуют о том, что холокост действительно существовал, в то время как общественность отрицает наличие этого факта.
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