Сказочная свадьба: малышка приняла невесту за принцессу из своей любимой книги

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Сказочная свадьба: малышка приняла невесту за принцессу из своей любимой книги

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Фото © stephanie cristalli

Маленькая девочка из Сиэтла случайно стала участницей свадебной фотосессии. Малышка решила, что прекрасная темнокожая невеста — это принцесса из любимой книги, и поспешила с ней познакомиться. В Сеть фотографии выложил счастливый молодой муж с ником Skizzotrobzface.

Кружевное платье невесты позволило девочке сделать однозначный вывод: перед ней сказочная принцесса.

<p>Фото © imgur.com</p>

Невеста решила не разочаровывать малышку и провела несколько минут, беседуя с юной поклонницей.

<p>Фото © imgur.com</p>

В завершение волшебной встречи "сказочная принцесса" подарила девочке цветок из своего свадебного букета.

<p>imgur.com</p>

Волшебную историю запечатлела свадебный фотограф Стефани Кристалли, а в Сеть фотографии выложил муж "принцессы".

<p>Фото © imgur.com</p>

За сутки сказочные фотографии набрали больше полумиллиона просмотров и почти тысячу комментариев.

<p>Фото © imgur.com</p>

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