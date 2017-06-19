Сказочная свадьба: малышка приняла невесту за принцессу из своей любимой книги

Кружевное платье невесты позволило девочке сделать однозначный вывод: перед ней сказочная принцесса.
Невеста решила не разочаровывать малышку и провела несколько минут, беседуя с юной поклонницей.
В завершение волшебной встречи "сказочная принцесса" подарила девочке цветок из своего свадебного букета.
Волшебную историю запечатлела свадебный фотограф Стефани Кристалли, а в Сеть фотографии выложил муж "принцессы".
За сутки сказочные фотографии набрали больше полумиллиона просмотров и почти тысячу комментариев.
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