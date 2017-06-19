Сказочная свадьба: малышка приняла невесту за принцессу из своей любимой книги

Маленькая девочка из Сиэтла случайно стала участницей свадебной фотосессии. Малышка решила, что прекрасная темнокожая невеста — это принцесса из любимой книги, и поспешила с ней познакомиться. В Сеть фотографии выложил счастливый молодой муж с ником Skizzotrobzface.

Кружевное платье невесты позволило девочке сделать однозначный вывод: перед ней сказочная принцесса. Невеста решила не разочаровывать малышку и провела несколько минут, беседуя с юной поклонницей. В завершение волшебной встречи "сказочная принцесса" подарила девочке цветок из своего свадебного букета. Волшебную историю запечатлела свадебный фотограф Стефани Кристалли, а в Сеть фотографии выложил муж "принцессы". За сутки сказочные фотографии набрали больше полумиллиона просмотров и почти тысячу комментариев.