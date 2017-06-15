Муравей скинул в пропасть своего сородича, повторив сцену из "300 спартанцев"

В Сети набирает видео с муравьём, который практически повторил сцену из фильма "300 спартанцев". На кадрах насекомое несёт своего сородича к краю балкона и скидывает его вниз. Впрочем, такое поведение для муравьев типично, если кто-то из насекомых умирает или серьёзно болен и они чувствуют соответствующий запах. Но со стороны всё равно выглядит впечатляюще. Не хватает только одного — "Это Спарта-а-а!"

If this isn't the funniest ant sacrifice you've ever seen you're lying pic.twitter.com/uEwUpilnaa — Mike Sanchez (@MikeJsanchez_) 12 июня 2017 г. А вот и оригинал сцены, которую исполнили маленькие муравьи. Пользователи Сети нашли сходство и с другими картинами. Пусть "Короля льва" немного переиначили, но вышло забавно. pic.twitter.com/qKDuuvmEiN — dieg• (@dontdiegoo) 14 июня 2017 г.