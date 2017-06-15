Муравей скинул в пропасть своего сородича, повторив сцену из "300 спартанцев"

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Муравей скинул в пропасть своего сородича, повторив сцену из "300 спартанцев"

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В Сети набирает видео с муравьём, который практически повторил сцену из фильма "300 спартанцев". На кадрах насекомое несёт своего сородича к краю балкона и скидывает его вниз. Впрочем, такое поведение для муравьев типично, если кто-то из насекомых умирает или серьёзно болен и они чувствуют соответствующий запах. Но со стороны всё равно выглядит впечатляюще. Не хватает только одного — "Это Спарта-а-а!"

А вот и оригинал сцены, которую исполнили маленькие муравьи.

Пользователи Сети нашли сходство и с другими картинами. Пусть "Короля льва" немного переиначили, но вышло забавно.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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