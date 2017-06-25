Пара немцев доказала, что противоположности притягиваются

Свадебные фотосессии с переодетыми в праздничные наряды животными уже давно стали актуальны в современном мире. Но на этот раз обошлось без костюмов, поскольку естественный окрас собак напоминает настоящих жениха и невесту.
Кайя по природе своей абсолютно белая, а Хейдс, наоборот, имеет чёрную как уголь шёрстку.
По словам хозяйки собак Эшли Макферсон, несмотря на то что им по два года и всё своё время они проводят вместе, у них абсолютно разный характер.
Кайя независима и преданна. Она делает всё, чтобы я была довольна ей. Хейдс любит всех и старается обратить на себя внимание
Эшли Макферсон
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