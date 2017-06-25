Пара немцев доказала, что противоположности притягиваются

В "Инстаграме" набирает популярность фотосессия "немецких молодожёнов" из Новой Зеландии — белой немецкой овчарки Кайи и её супруга Хейдса, который полностью противоположен по окрасу своей избраннице.

Свадебные фотосессии с переодетыми в праздничные наряды животными уже давно стали актуальны в современном мире. Но на этот раз обошлось без костюмов, поскольку естественный окрас собак напоминает настоящих жениха и невесту.

Кайя по природе своей абсолютно белая, а Хейдс, наоборот, имеет чёрную как уголь шёрстку.

По словам хозяйки собак Эшли Макферсон, несмотря на то что им по два года и всё своё время они проводят вместе, у них абсолютно разный характер.