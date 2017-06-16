Хирург, который готовит пересадку головы, успешно восстановил спинной мозг крысы

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Хирург, который готовит пересадку головы, успешно восстановил спинной мозг крысы

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Фото © Flickr/诗凯 陆

Команда учёных, которая планирует провести первую операцию по пересадке человеческой головы, рассказала об удачном восстановлении повреждённого спинного мозга у крыс. Это подтверждает, что новейшие техники медиков работают по всем направлениям.

Всемирно известный хирург Серджо Канаверо, который планирует провести первую в мире пересадку головы, вместе со своей командой занимается прорывными исследованиями в области трансплантологии. Впервые о планах по пересадке головы человеку он заявил в 2015 году, и с тех пор они экспериментировали на крысах, проводя невероятные операции.

"Протокол Gemini" — соединение нервных окончаний крыс и восстановление утраченной ими способности двигаться

Результаты последних экспериментов по соединению нервных окончаний спинного мозга подопытных крыс подробно описаны в журнале Neuroscience and Therapeutics. Команда хирургов во главе с Реном Сяопином разорвала спинной мозг 15 крыс, девять из них лечились по "протоколу Gemini", остальные были контрольной группой.

Доктора использовали полиэтилгликоль (ПЭГ), который герметизирует и восстанавливает повреждённые клетки спинного мозга. После того как нервные окончания были разорваны, на них был нанесён солевой раствор и адреналин, которые остановили кровотечение. Далее девять крыс начали лечить по протоколу, и три дня после операции им давали антибиотики.

В течение первого месяца выжили восемь из девяти подопытных крыс, которым делали операцию при помощи ПЭГ

У всех выживших грызунов восстановилась моторная функция, а к 28-му дню эксперимента они полностью вернули способность ходить. Таким образом, хирургам удалось подтвердить, что повреждённый спинной мозг можно восстановить, особенно если нервные окончания были резко разорваны. Это значит, что им удалось победить паралич, который обычно сопутствует повреждению спинного мозга.

"Протокол Gemini" работает. Это гигантский прорыв и огромный шаг вперёд

Серджо Канаверо

Ранее скептики утверждали, что пересадка головы невозможна потому, что разорванные нервные окончания и повреждённый спинной мозг нельзя восстановить. Сейчас учёные планируют провести такую же операцию на собаках, чтобы доказать, что методика работает по всем направлениям. Канаверо заявил, что результаты этих операций будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Операция по пересадке человеческой головы намечена на декабрь этого года. Изначально кандидатом на операцию был наш соотечественник, Валерий Спиридонов, но теперь им станет гражданин Китая.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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