Летающая скорая помощь. В Швеции дроны оснастили дефибрилляторами

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Летающая скорая помощь. В Швеции дроны оснастили дефибрилляторами

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Фото © hjartstoppscentrum.se

Остановка сердца — самая распространённая причина смерти во всём мире. Только один человек из 10 выживает при остановке смерти вне больницы, и каждая минута без дефибриллятора снижает шансы на успешную реанимацию. В Швеции нашли выход — дефибрилляторами решено оснастить дроны, которые смогут прибыть на вызов значительно быстрее, чем машины скорой помощи.

Яков Холленберг и его коллеги из Каролинского института проанализировали данные о случаях сердечной недостаточности за пределами Стокгольма. Учёные выяснили, что среднее время прибытия кареты скорой помощи составляет около получаса, а выживаемость в случае остановки сердца равна нулю.

Публикация от @nebesnyphoenix

Исследователи решили выяснить, за какое время на вызов сможет прилететь дрон. Оказалось, что среднее время ожидания дрона составляет всего пять минут, а значит, он в пять раз быстрее машины скорой помощи.

Публикация от @nebesnyphoenix

Сейчас команда Холленберга работает с местными службами экстренной помощи, стремясь к оптимизации программы дронов-дефибрилляторов. Учёные надеются, что уже два года система начнёт полноценно работать и спасать человеческие жизни.

Если время от остановки сердца до дефибрилляции сократится до нескольких минут, это ежегодно будет спасать сотни жизней

Яков Холленберг

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