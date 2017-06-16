Летающая скорая помощь. В Швеции дроны оснастили дефибрилляторами

Яков Холленберг и его коллеги из Каролинского института проанализировали данные о случаях сердечной недостаточности за пределами Стокгольма. Учёные выяснили, что среднее время прибытия кареты скорой помощи составляет около получаса, а выживаемость в случае остановки сердца равна нулю.
Исследователи решили выяснить, за какое время на вызов сможет прилететь дрон. Оказалось, что среднее время ожидания дрона составляет всего пять минут, а значит, он в пять раз быстрее машины скорой помощи.
Сейчас команда Холленберга работает с местными службами экстренной помощи, стремясь к оптимизации программы дронов-дефибрилляторов. Учёные надеются, что уже два года система начнёт полноценно работать и спасать человеческие жизни.
Если время от остановки сердца до дефибрилляции сократится до нескольких минут, это ежегодно будет спасать сотни жизней
Яков Холленберг
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