Настоящий джентльмен уступил дорогу леди, которая пыталась догнать своё авто

Сегодня в Сети появилось видео, снятое камерами наблюдения 8 июня. На нём можно заметить, как чёрный седан поднимается вверх по горной дороге, но, едва скрывшись из кадра, возвращается вниз по склону, дав задний ход. Вскоре после этого, тоже задом, с горы съезжает неуправляемый белый кроссовер, за которым гонится девушка.

Не сразу можно понять, что происходит на этом видео. Если присмотреться, то можно увидеть, что на двери белого автомобиля повис молодой человек — именно ему так спешит помочь девушка в чёрном платье. Вскоре ей удаётся догнать авто — оно врезается в заграждение и останавливается.