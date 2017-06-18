Самая одинокая и счастливая собака в мире

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Самая одинокая и счастливая собака в мире

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В Сети набирает популярность видео с собакой, которая развлекает саму себя с помощью "катапульты" — отсчитывает подачу мяча, прыгая четыре раза на месте, и бежит его ловить.
Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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