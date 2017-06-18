Самая одинокая и счастливая собака в мире

В Сети набирает популярность видео с собакой, которая развлекает саму себя с помощью "катапульты" — отсчитывает подачу мяча, прыгая четыре раза на месте, и бежит его ловить.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.