Муж и жена, которые едят три раза в неделю: Мы питаемся энергией Вселенной

Во время беременности женщина не питалась ничем, кроме воздуха. К счастью, ребёнок родился здоровым.

36-летний Акахи Рикардо и его 34-летняя жена Камила Кастелло живут на два дома: в Калифорнии и в Эквадоре. Они утверждают, что давно перестали испытывать голод, питаясь исключительно энергией, которая содержится во Вселенной и в них самих. Впрочем, супруги могут себе позволить фруктовый или овощной бульон, но всего несколько раз в неделю, сообщает Daily Mail.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 15, 2017 at 7:27am PDT

У Камилы двое детей, с первым из которых она практиковала праноедение: во время беременности женщина питалась в основном воздухом, поев за все девять месяцев всего несколько раз. К счастью, сейчас родители не ограничивают в еде своих детей, дав им возможность сделать выбор самостоятельно.

Мои анализы крови в течение всех трёх триместров были безупречны, и я родила здорового малыша Камила Кастелло

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 15, 2017 at 7:28am PDT

Камила также рассказала, что энергия Вселенной помогает ей держать себя в форме и устраняет симптомы ПМС. Теперь супруги преподают курсы праноедения, а сэкономленные на еде деньги тратят на другие вещи, которые, по их мнению, действительно имеют значение: путешествия и изучения собственного я.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 15, 2017 at 7:28am PDT

Камила и Акахи встретились в 2005 году и поженились три года спустя. Во время путешествия по Южной Америке в 2008 году они узнали от знакомых о праноедении. Долгое время они были просто вегетарианцами, после чего перешли на веганское питание и в конце концов ограничились энергией и воздухом. В марте этого года Акахи и Камила ничего не ели в течение 21 дня (после проведения необходимой подготовки).