Простой сантехник сделал наушник, который автоматически переводит с 8 языков

Австралийский стартап Lingmo International показал свой флагманский продукт — наушник, который может переводить восемь языков в режиме реального времени.

Новая разработка молодой компании Lingmo International представляет собой небольшой наушник и включает собственные алгоритмы перевода совместно с технологиями от IBM, которые используются в суперкомпьютере Watson и помогают при переводе сложных аспектов языка — из разных диалектов и сленгов.

Примечательно, что для перевода гаджету не требуется соединения с Интернетом. Наушник работает на английском языке (США и Великобритания), японском, французском, китайском, итальянском, испанском, немецком и португальском.

Это полностью независимый наушник-переводчик. Я имею в виду то, что его не требуется подключать к Bluetooth или Wi-Fi Дэнни Мэй, основатель Lingmo International

Идея создания синхронного устройства-переводчика пришла в голову простому сантехнику Мэю после инцидента, произошедшего с ним во время поездки в Китай. В первый же день у него украли паспорт, после чего ему пришлось прибегнуть к помощи полицейского. Не зная языка, Мэй рассчитывал на помощь подобного гаджета, теперь уже конкурента.

Я подошёл и спросил у него: "Привет, дела?" Но переводчик понял как "Привет, я люблю тебя" Дэнни Мэй

На устройство открыт предзаказ по цене 179 долларов. Первые поставки австралийского гаджета намечены на июль.