Простой сантехник сделал наушник, который автоматически переводит с 8 языков

Новая разработка молодой компании Lingmo International представляет собой небольшой наушник и включает собственные алгоритмы перевода совместно с технологиями от IBM, которые используются в суперкомпьютере Watson и помогают при переводе сложных аспектов языка — из разных диалектов и сленгов.
Примечательно, что для перевода гаджету не требуется соединения с Интернетом. Наушник работает на английском языке (США и Великобритания), японском, французском, китайском, итальянском, испанском, немецком и португальском.
Это полностью независимый наушник-переводчик. Я имею в виду то, что его не требуется подключать к Bluetooth или Wi-Fi
Дэнни Мэй, основатель Lingmo International
Идея создания синхронного устройства-переводчика пришла в голову простому сантехнику Мэю после инцидента, произошедшего с ним во время поездки в Китай. В первый же день у него украли паспорт, после чего ему пришлось прибегнуть к помощи полицейского. Не зная языка, Мэй рассчитывал на помощь подобного гаджета, теперь уже конкурента.
Я подошёл и спросил у него: "Привет, дела?" Но переводчик понял как "Привет, я люблю тебя"
Дэнни Мэй
На устройство открыт предзаказ по цене 179 долларов. Первые поставки австралийского гаджета намечены на июль.
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