Фотограф-любитель потратил 4 года, чтобы сделать идеальное фото птицы-рыбака

50-летний Гэри Джонс, менеджер торгового центра из Мерсисайда за 4 года совершил дюжину поездок в Шотландию с единственной целью — сделать идеальную фотографию зимородка. Гэри сделал почти 50 000 снимков птицы и наконец добился своего.
На фотографии, сделанной Джонсом, стремительная птица едва касается клювом поверхности воды. При этом водная гладь остаётся идеально ровной и зимородок отражается в ней, как в зеркале. Фотограф рассказал, что уже через секунду птица вынырнула из воды с рыбой в клюве.
Я немного перфекционист. О таком снимке зимородка мечтают все фотографы. Но эти птицы такие быстрые, что сделать его почти невозможно
Гэри Джонс
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