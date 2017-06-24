Фотограф-любитель потратил 4 года, чтобы сделать идеальное фото птицы-рыбака

Фотограф-любитель Гэри Джонс из Великобритании потратил 4 года и наездил больше 8 тысяч километров, чтобы снять идеальный портрет зимородка. И недавно ему это удалось: он сфотографировал птицу, клюв которой едва касается воды.

50-летний Гэри Джонс, менеджер торгового центра из Мерсисайда за 4 года совершил дюжину поездок в Шотландию с единственной целью — сделать идеальную фотографию зимородка. Гэри сделал почти 50 000 снимков птицы и наконец добился своего.

На фотографии, сделанной Джонсом, стремительная птица едва касается клювом поверхности воды. При этом водная гладь остаётся идеально ровной и зимородок отражается в ней, как в зеркале. Фотограф рассказал, что уже через секунду птица вынырнула из воды с рыбой в клюве.