11-летняя девочка приняла роды у своей мамы в ванной

Бывают ситуации, когда нужны лишние руки, а взрослых поблизости нет. Подобная история произошла с 11-летней девочкой, которой пришлось принять роды у собственной матери и помочь младшему брату появиться на свет в ванной их дома.

Маленькая Шеннон Кокс превратилась в мини-акушера, когда её 30-летняя мать Сара начала рожать в ванне их собственного дома. Школьница даже сумела обрезать и завязать пуповину новорождённого, которого заботливо укутала в полотенце.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 16 2017 в 1:14 PDT

Срок беременности Сары подошёл к концу ещё неделю назад, но схватки начались, когда она находилась дома. Им с дочерью не оставалось ничего, кроме как молниеносно подготовиться к появлению малыша. Девочка позвонила в скорую, где получила по телефону все необходимые инструкции по поводу того, как обеспечить комфорт и безопасность матери.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 16 2017 в 1:14 PDT

Спустя несколько минут Сара родила здорового мальчика в своём доме в Южном Уэльсе. Маленькая Шэннон взяла новорождённого брата, укутала в полотенце и даже не побоялась завязать ему пуповину с помощью шнурка для обуви. Когда всё было позади, в дверь позвонили сотрудники скорой помощи.

Когда начались схватки, дома была лишь Шеннон и двое младших. Я легла в ванну, там у меня отошли воды, и всё прошло благополучно Сара Кокс

Оператор кол-центра и прибывшие врачи высоко оценили старания девочки. Они сказали, что всё прошло на высшем уровне, поэтому жизни роженицы и малыша вне опасности.