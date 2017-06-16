11-летняя девочка приняла роды у своей мамы в ванной

Маленькая Шеннон Кокс превратилась в мини-акушера, когда её 30-летняя мать Сара начала рожать в ванне их собственного дома. Школьница даже сумела обрезать и завязать пуповину новорождённого, которого заботливо укутала в полотенце.
Срок беременности Сары подошёл к концу ещё неделю назад, но схватки начались, когда она находилась дома. Им с дочерью не оставалось ничего, кроме как молниеносно подготовиться к появлению малыша. Девочка позвонила в скорую, где получила по телефону все необходимые инструкции по поводу того, как обеспечить комфорт и безопасность матери.
Спустя несколько минут Сара родила здорового мальчика в своём доме в Южном Уэльсе. Маленькая Шэннон взяла новорождённого брата, укутала в полотенце и даже не побоялась завязать ему пуповину с помощью шнурка для обуви. Когда всё было позади, в дверь позвонили сотрудники скорой помощи.
Когда начались схватки, дома была лишь Шеннон и двое младших. Я легла в ванну, там у меня отошли воды, и всё прошло благополучно
Сара Кокс
Оператор кол-центра и прибывшие врачи высоко оценили старания девочки. Они сказали, что всё прошло на высшем уровне, поэтому жизни роженицы и малыша вне опасности.
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