Потерявшегося кота нашли истощённым через год в 100 км от дома

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Потерявшегося кота нашли истощённым через год в 100 км от дома

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Фото © facebook.com/brett.c.andrew

Домашнего кота из австралийского Нового Южного Уэльса вернули в семью после года отсутствия. Бродягу нашли на расстоянии 100 километров от дома.

Кота Бобби нашли работники, которые устанавливали забор на станции в 100 километрах от его дома. Один из них, Брэтт Эндрюс, сказал, что обратил внимание на то, что этот котик был гораздо дружелюбнее, чем остальные уличные коты. Кроме того, он играл с собаками и ел с ними из одной миски. Эндрюс отвёз кота в местный приют, а фотографии найденного питомца были распространены в социальных сетях.

<p>Фото © facebook.com/brett.c.andrew</p>

В конце концов Бобби воссоединился со своей хозяйкой Джеорджиной Лакрафт, которая призналась, что потеряла всякую надежду найти своего любимца.

Я знаю, что коты могут находить дорогу домой на больших расстояниях, но прошло уже 12 месяцев — и я смирилась, что он не вернётся

Джеорджина Лакрафт

Надежды хозяйки угасли в связи с тем, что в их регионе водится очень много лисиц и повсюду расставлены ловушки. Бобби запросто мог попасть в одну из них и погибнуть. Лакрафт призналась: то, что её кот выжил в столь опасной и бесплодной земле, это настоящее чудо.

<p>Фото © facebook.com/ABCBrokenHill</p>

Хозяйка надеется, что Бобби не одичал за это время и не пристрастился к вольной жизни. Вся семья любит кота и очень хочет, чтобы он остался с ними.

<p>Фото © facebook.com/georgina.luckraft</p>

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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