Офицера увольняют за то, что она снималась в БДСМ-видео, где била голых мужчин

Сама девушка признаётся, что была ещё слишком молодой, чтобы представить последствия этого глупого поступка.

Кристен Хайман долгое время мечтала стать офицером, и девушка уже почти закончила академию, когда в Сети нашлись её старые фетиш-видео. На кадрах девушка, одетая в латексный костюм, избивает голых мужчин, издеваясь над ними всевозможными способами. Однако такие откровенные кадры не понравились управлению полиции, и теперь ей грозит исключение из учебного заведения, а также лишение должности офицера, сообщает Daily Mail.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 16, 2017 at 2:48am PDT

Кристен снималась в эротических фильмах с 2010 по 2012 год. Как утверждает девушка, она была тогда ещё совсем молодой и не представляла, чем может обернуться эта "тупая затея". На время разбирательства суд хотел отстранить Кристен от учёбы, однако её адвокатам удалось оспорить это решение — и девушка приняла присягу.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 16, 2017 at 2:47am PDT

Кристен обвиняют в неподобающем для госслужащего поведении. В своё оправдание Кристен заявила, что никогда не снималась обнажённой и не занималась сексом на камеру. По её словам, она была всего лишь актрисой и не использовала тогда своё настоящее имя.