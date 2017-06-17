7 звёздных телохранителей, которые затмили своих подопечных

Новый телохранитель Ким Кардашьян произвёл впечатление на поклонников звезды. Татуированный красавец повсюду следует за Ким и заставляет фанатов переживать за брак Кардашьян и Канье Уэста. Лайф вспомнил ещё шесть телохранителей знаменитостей, которые и сами могли бы стать звёздами.

Грег Ленц — телохранитель Дженнифер Лоуренс — уже давно обзавёлся собственной армией поклонниц. Девушки гадают, есть ли у звезды чувства к красавцу-телохранителю — и если нет, то как Лоуренс удаётся держаться. Впрочем, все факты свидетельствуют о том, что молодых людей связывают исключительно профессиональные отношения.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 16 2017 в 4:21 PDT

Телохранитель Адель Питер Ван дер Вин понравится девушкам, которые предпочитают брутальных мужчин. В 2005 году он завоевал титул "мистер Европа", после этого работал телохранителем Леди Гаги, а вот теперь защищает Адель и отвлекает внимание от звезды, привлекая его к себе.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 16 2017 в 4:21 PDT

Телохранитель Кайли Дженнер Тим Чанг и сам является знаменитостью. Он не только защищает звезду, но и работает фотомоделью, что при такой внешности неудивительно. На данный момент в "инстаграме" Тима 56 тысяч подписчиков.

Публикация от Tim Chung (@timmm.c) Июл 21 2016 в 6:47 PDT

Внешность Азриэля Фостера, бывшего военного из Израиля, по слухам, оценила и его подопечная — Бритни Спирс. СМИ постоянно пишут об их романе, но сама звезда не спешит это подтверждать. Тем более что сейчас у Бритни имеется официальный бойфренд.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 16 2017 в 4:21 PDT

Телохранитель Джастина Бибера Корри Гамбл (на фото слева), с точки зрения многих девушек, выглядит куда интереснее, чем его подопечный. Помимо охраны Бибера Гамбл прославился романом с 60-летней Крис Дженнер. От нехватки внимания он явно не страдает: в "инстаграме" телохранителя 610 тысяч подписчиков.

Публикация от Corey Gamble (@coreygamble) Май 4 2015 в 3:54 PDT

А телохранитель Дэниела Рэдклиффа затмил знаменитость во всех смыслах — рядом с ним невысокого актёра можно просто не заметить. Или предположить, что заботливый и привлекательный отец вывел на прогулку сына-подростка.