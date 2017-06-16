Вор угнал украденный автомобиль, пока другой угонщик был на заправке

Первый раз чёрный "форд-фокус" был похищен 38-летним мужчиной возле дома владельца автомобиля.
Однако через несколько часов после предполагаемого угона это же транспортное средство было похищено второй раз, но уже в гипермаркете Riverside Drive на заправочной станции Tesco, куда первый похититель приехал заправить авто.
На место прибыла полиция и арестовала двоих мужчин, которые умудрились украсть один и тот же автомобиль за один день. Стражи порядка заявили, что ранее не сталкивались с подобным инцидентом.
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