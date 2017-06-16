Вор угнал украденный автомобиль, пока другой угонщик был на заправке

В шотландском городе Данди у вора, который похитил автомобиль возле дома его владельца, второй вор угнал транспортное средство на автозаправочной станции.

Первый раз чёрный "форд-фокус" был похищен 38-летним мужчиной возле дома владельца автомобиля.

Однако через несколько часов после предполагаемого угона это же транспортное средство было похищено второй раз, но уже в гипермаркете Riverside Drive на заправочной станции Tesco, куда первый похититель приехал заправить авто.

На место прибыла полиция и арестовала двоих мужчин, которые умудрились украсть один и тот же автомобиль за один день. Стражи порядка заявили, что ранее не сталкивались с подобным инцидентом.