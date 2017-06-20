Канадские учёные выявили связь между селфи-зависимостью и приступами эпилепсии

Во время селфи в мозгу происходит реакция, которая схожа с эпилептическим припадком.

Все уже давно знают, что делать селфи может быть опасно для жизни. В погоне за вниманием любители фотографироваться напрочь забывают о безопасности. Но учёные из Университета Далхаузи в Канаде нашли ещё одну причину для беспокойства: селфи могут вызывать у подростков приступы эпилепсии. Согласно новому исследованию, опубликованному в медицинском журнале Seizure, причина — в фотосенсибилизации, при которой у организма повышенная чувствительность к свету.

Наиболее частые причины смерти от селфи: падение с высоты, утопление, попадание под поезд, неосторожное обращение с оружием, ДТП Фото: © EAST NEWS

Сначала исследователи заметили, что когда дети делают селфи, то в их мозгу происходит всплеск активности, которая очень похожа на эпилептический припадок. Выяснилось, что есть всего две причины, из-за чего возникает такая реакции: вспышка и специальная лампа, которая делает снимки без красных глаз.

При мигающем, мерцающем или переливающемся свете телефона у ребёнка могут начаться приступы. Судороги также могут быть вызваны определёнными разрешениями экранов телевизоров или компьютеров.