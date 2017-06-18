На Гавайях сдаётся дом, в котором пол — действительно лава

Игра "Пол — это лава" не выходит из моды уже десятки лет, а сейчас стала настоящим мемом. Но что, если провести отпуск в таком месте, где лаву не придётся представлять и она будет кипеть буквально под ногами? Да, такое место действительно существует.

Если вы хотите провести уютный вечер, попивая чай и глядя, как за окном извергается вулкан, вам стоит арендовать домик у подножия вулкана Килауэа на Гавайях, который самым активным в мире.

Уютное гнёздышко получило весьма говорящее название: Дом феникса. Он находится всего в 6,5 километра от вулкана, который успел извергнуться 66 раз, с тех пор как проснулся в 1983 году.

Помимо необычного местоположения сам дом тоже довольно интересный. Его владелец Джейд описывает его как "минималистический крошечный родной дом, рождённый из лавы". Он подчёркивает, что посещение этого уголка весьма полезно в периоды тревоги, так как здешняя местность способствует исцелению, медитации и обретению внутренней гармонии.

Площадь домишка с одной спальней всего 41,8 квадратных метра. Он полностью меблирован, включая кухню и уютный чердачок. Несмотря на его отчуждённость, в нём есть все блага цивилизации: электричество, водопровод и даже Wi-Fi, на случай если вы захотите выложить фонтаны извергающейся лавы в свой "инстаграм".

Прекрасные виды открываются из огромных окон: днём весь дом озаряется ярким солнечным светом, а вечером мириады звёзд и вспышки из жерла превращают это место в поистине райский и очень романтичный уголок.

Дом спроектирован архитектором Уиллом Бейлхарцем и аккуратно вписан в окружающую природу. Стоит упомянуть, что "природа" подразумевает близость не только вулкана, но и океана, который усладит ваш взор, если вы соскучитесь по воде.

Арендовать Дом феникса можно на портале Airbnb по цене 6600 рублей за ночь. Хозяин особнячка с радостью покажет все местные достопримечательности, а именно: пляж с чёрным песком, водопад, геотермальные пруды и, конечно же, лавовые реки.