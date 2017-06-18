На Гавайях сдаётся дом, в котором пол — действительно лава

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На Гавайях сдаётся дом, в котором пол — действительно лава

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Фото: © Smiling Forest

Игра "Пол — это лава" не выходит из моды уже десятки лет, а сейчас стала настоящим мемом. Но что, если провести отпуск в таком месте, где лаву не придётся представлять и она будет кипеть буквально под ногами? Да, такое место действительно существует.

Если вы хотите провести уютный вечер, попивая чай и глядя, как за окном извергается вулкан, вам стоит арендовать домик у подножия вулкана Килауэа на Гавайях, который самым активным в мире.

<p>Фото: © airbnb.co.uk</p>

Уютное гнёздышко получило весьма говорящее название: Дом феникса. Он находится всего в 6,5 километра от вулкана, который успел извергнуться 66 раз, с тех пор как проснулся в 1983 году.

<p>Фото: © airbnb.co.uk</p>

Помимо необычного местоположения сам дом тоже довольно интересный. Его владелец Джейд описывает его как "минималистический крошечный родной дом, рождённый из лавы". Он подчёркивает, что посещение этого уголка весьма полезно в периоды тревоги, так как здешняя местность способствует исцелению, медитации и обретению внутренней гармонии.

<p>Фото: © airbnb.co.uk</p>

Площадь домишка с одной спальней всего 41,8 квадратных метра. Он полностью меблирован, включая кухню и уютный чердачок. Несмотря на его отчуждённость, в нём есть все блага цивилизации: электричество, водопровод и даже Wi-Fi, на случай если вы захотите выложить фонтаны извергающейся лавы в свой "инстаграм".

<p>Фото: © airbnb.co.uk</p>

Прекрасные виды открываются из огромных окон: днём весь дом озаряется ярким солнечным светом, а вечером мириады звёзд и вспышки из жерла превращают это место в поистине райский и очень романтичный уголок.

<p>Фото: © airbnb.co.uk</p>

Дом спроектирован архитектором Уиллом Бейлхарцем и аккуратно вписан в окружающую природу. Стоит упомянуть, что "природа" подразумевает близость не только вулкана, но и океана, который усладит ваш взор, если вы соскучитесь по воде.

<p>Фото: © airbnb.co.uk</p>

Арендовать Дом феникса можно на портале Airbnb по цене 6600 рублей за ночь. Хозяин особнячка с радостью покажет все местные достопримечательности, а именно: пляж с чёрным песком, водопад, геотермальные пруды и, конечно же, лавовые реки.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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