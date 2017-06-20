Как получить от властей 3,5 млн на учёбу, если ваша семья зарабатывает 3,7 млн

Начиная с января 2018 года любой будущий или настоящий студент освобождается от платы за обучение, если его семья зарабатывает менее 65 тысяч долларов. Это изменит жизнь тысяч учащихся, а местные власти надеются, что высшее образование станет более доступным.
По статистике, около 20% семей первокурсников 2016 года имели годовой доход ниже 75 тысяч долларов и примерно столько же (24,5%) зарабатывали больше 250 тысяч в год.
В новую программу попадает около половины семей, проживающих в Мичигане
Фото © Flickr/USF SLE
Помимо бесплатного обучения семьи, вошедшие в программу, будут получать дополнительную финансовую помощь, чтобы покрыть расходы на жильё. По предварительным оценкам, программа обойдётся университету в 12–16 миллионов долларов в год.
Решение о такой программе было принято после того, как по всей стране выросла плата за обучение в вузах на 2,9%. В некоторых университетах разница стала достигать 14 826 долларов. Гарантия бесплатного обучения распространяется только на студентов, посещающих студенческий городок Анн-Арбор.
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