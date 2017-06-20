Как получить от властей 3,5 млн на учёбу, если ваша семья зарабатывает 3,7 млн

Власти Мичигана приняли законопроект, согласно которому студенты из семей, в которых зарабатывают меньше 65 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей по текущему курсу) в год, имеют право на бесплатную учёбу в местном университете. Это вполне логично, ведь стоимость обучения составляет 60 тысяч долларов (3,5 миллиона).

Начиная с января 2018 года любой будущий или настоящий студент освобождается от платы за обучение, если его семья зарабатывает менее 65 тысяч долларов. Это изменит жизнь тысяч учащихся, а местные власти надеются, что высшее образование станет более доступным.

По статистике, около 20% семей первокурсников 2016 года имели годовой доход ниже 75 тысяч долларов и примерно столько же (24,5%) зарабатывали больше 250 тысяч в год.

В новую программу попадает около половины семей, проживающих в Мичигане Фото © Flickr/USF SLE

Помимо бесплатного обучения семьи, вошедшие в программу, будут получать дополнительную финансовую помощь, чтобы покрыть расходы на жильё. По предварительным оценкам, программа обойдётся университету в 12–16 миллионов долларов в год.

Решение о такой программе было принято после того, как по всей стране выросла плата за обучение в вузах на 2,9%. В некоторых университетах разница стала достигать 14 826 долларов. Гарантия бесплатного обучения распространяется только на студентов, посещающих студенческий городок Анн-Арбор.