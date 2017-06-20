Детское фото девушки собрало 60 тыс. ретвитов и помогло найти первую любовь

Когда Ханна де Кастро выложила в "Твиттер" свою детскую фотографию, она не подозревала, что публикация станет вирусной и поможет найти детсадовского друга.

17-летняя Ханна из Техаса листала свой фотоальбом и наткнулась на детское фото, на котором она запечатлена со странной "половинчатой" причёской. В тот день девочка должна была выступать на сцене с танцевальной группой, и им сказали сделать такую причёску, чтобы половина волос была собрана в хвост, а другая часть осталась распущенной. Мама маленькой Ханны не так поняла эту просьбу и завязала волосы не на затылке, а сбоку. Это очень рассмешило девушку, и она поделилась этим с подписчиками в "Твиттере".

My mom was told to give me a half up half down hairstyle. She didnt know what that meant so she did this.. pic.twitter.com/4WmaJxVqcl — Hanna De Castro (@urchicahanna) 11 июня 2017 г.

Публикация стала вирусной — она набрала 215 тысяч лайков и 61 тысячу репостов. Среди тех, кто увидел это фото в "Твиттере", был и друг детства Ханны Дэвид Гонзалес. Он оставил под публикацией комментарий: "Боже мой! Кажется, я ходил с тобой в один детский садик!" Девушка тут же вспомнила своего давнишнего друга.

DAVID FROM CKP?! — Hanna De Castro (@urchicahanna) 12 июня 2017 г.

Кто-то увидел их переписку в комментариях и решил подшутить: "Ну что, когда свадьба?" На это Ханна спросила: "Откуда ты знаешь, что это моя детсадовская любовь?" Ханна и Дэвид списались и планируют встретиться вживую. На вопрос, возможен ли романтический подтекст этой встречи, девушка уклончиво ответила, что это уже её личное дело. Но все мы знаем, что это значит.