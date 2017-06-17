В Антарктиде нашли рисунок участника экспедиции Скотта, погибшей 100 лет назад

Акварель, найденная в исторической постройке на мысе Адэр, сохранилась в очень хорошем состоянии.

Сотрудники новозеландской организации "Наследие Антарктики" обнаружили в хижине на мысе Адэр рисунок, который был сделан одним из участников экспедиции Роберта Скотта более 100 лет назад. Художник Эдвард Уилсон вместе со Скоттом и ещё тремя участниками экспедиции дошёл до Южного полюса и погиб на обратном пути, сообщает Би-би-си.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 16, 2017 at 7:23am PDT

Сотрудники треста очищали одну из хижин и среди пингвиньего помёта, пыли и плесени нашли хорошо сохранившуюся акварель. Рисунок изображает птицу из семейства пищуховых (лат. Certhiidae); в его углу размещено название и дата создания — март 1899 года.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 16, 2017 at 7:23am PDT

Мыс Адэр часто служил первым исследователям Антарктиды местом высадки и первой зимовки. Хижины были построены норвежскими исследователями в 1899 году, а участники экспедиции Скотта провели в них зиму 1911–1912 гг. В настоящее время хижины признаны важным историческим памятником.