Восхитительно нежный ворон сделал всё, чтобы довести до истерики ревнивого кота

Даже превью этого видео так и манит, ведь не каждому удаётся погладить и почесать шейку такой необычной птице. Невероятной красоты ворон, которого чешет автор видео, приковывает к себе всё внимание, но ненадолго. Вскоре девушка перестаёт тискать птицу и переводит фокус камеры на задний план. При приближении становится видно, что за этой сценой следит очень ревнивый кот, который злобно царапает решётчатую дверь и прожигает взглядом то ли хозяйку, то ли птицу.
У татуировщицы (кстати говоря, очень талантливой) есть и другие видео со своим ручным вороном и лысым котом. Судя по всему, птица гораздо более ласковое и отзывчивое домашнее животное, нежели злобный и морщинистый недотрога.
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