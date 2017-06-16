Восхитительно нежный ворон сделал всё, чтобы довести до истерики ревнивого кота

Видео, которое опубликовала в своём "инстаграме" татуировщица из штата Виргиния Тереза Шарп, буквально за день стало вирусным. Более 110 тысяч человек посмотрели этот видеоролик, совсем не догадываясь о том, что ждёт их в конце.

What a nice day..........wait...what the.... #jealousmuch Публикация от Teresa Sharpe (@teresasharpeart) Июн 15 2017 в 1:17 PDT

Даже превью этого видео так и манит, ведь не каждому удаётся погладить и почесать шейку такой необычной птице. Невероятной красоты ворон, которого чешет автор видео, приковывает к себе всё внимание, но ненадолго. Вскоре девушка перестаёт тискать птицу и переводит фокус камеры на задний план. При приближении становится видно, что за этой сценой следит очень ревнивый кот, который злобно царапает решётчатую дверь и прожигает взглядом то ли хозяйку, то ли птицу.

У татуировщицы (кстати говоря, очень талантливой) есть и другие видео со своим ручным вороном и лысым котом. Судя по всему, птица гораздо более ласковое и отзывчивое домашнее животное, нежели злобный и морщинистый недотрога.