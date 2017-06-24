Самый грустный в мире кот впервые улыбнулся, когда его приютили новые хозяева

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Самый грустный в мире кот впервые улыбнулся, когда его приютили новые хозяева

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Фото: Социальные сети

Сотрудники приюта для животных нашли пятилетнего кота по кличке Натмег на улице Нью-Йорка.

Самый грустный в мире кот по кличке Натмег наконец-то нашёл хозяев и даже сумел улыбнуться, сообщает The Sun.

Животному всего пять лет, но его жизнь нельзя назвать счастливой. Когда сотрудники питомника в Нью-Йорке нашли кота на улице, он был сильно истощён и страдал из-за серьёзной инфекции носоглотки, Натмег опасался людей и не давал себя гладить. Поэтому в течение следующих девяти месяцев он оставался в приюте, откуда никто не хотел его забирать.

К счастью, одна семейная пара увидела, насколько Натмег одинок, и сразу же забрала к себе домой. Перед тем как кот покинул приют, сотрудники сделали памятную фотографию, на которой видно, как животное пытается улыбаться.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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