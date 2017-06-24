Самый грустный в мире кот впервые улыбнулся, когда его приютили новые хозяева

Сотрудники приюта для животных нашли пятилетнего кота по кличке Натмег на улице Нью-Йорка.

Самый грустный в мире кот по кличке Натмег наконец-то нашёл хозяев и даже сумел улыбнуться, сообщает The Sun.

.@13WHAM The second photo shows Nutmeg in his new home, and he has the teeniest, sweetest smile. pic.twitter.com/LodxpCO66O — LollypopFarm (@LollypopFarm) June 8, 2017

Животному всего пять лет, но его жизнь нельзя назвать счастливой. Когда сотрудники питомника в Нью-Йорке нашли кота на улице, он был сильно истощён и страдал из-за серьёзной инфекции носоглотки, Натмег опасался людей и не давал себя гладить. Поэтому в течение следующих девяти месяцев он оставался в приюте, откуда никто не хотел его забирать.

К счастью, одна семейная пара увидела, насколько Натмег одинок, и сразу же забрала к себе домой. Перед тем как кот покинул приют, сотрудники сделали памятную фотографию, на которой видно, как животное пытается улыбаться.