Это не просто бонсай: каждый листик — рукотворный журавлик в память о Хиросиме

Японская художница Наоки Оногава вывела оригами на совершенно новый уровень. Она вдохнула жизнь в старинное искусство и сделала это по-японски изящно.

Художница вдохновилась легендой о тысяче журавлей и Сасако Садаки, одной из самых известных жертв авиаудара по Хиросиме. Она создаёт невероятно красивые деревья в стиле бонсай из сотен бумажных журавликов.

Как настоящая японка, она высоко ценит природу и старается показать её красоту и силу при помощи своих работ. Она соединяет мир животных и растений, создавая будто бы живые деревья из бумаги.

Когда наши предки испытывали страх, они обращались к природе, чтобы обрести гармонию и найти силы Наоки Оногава

Несмотря на то что в её "инстаграме", где она публикует свои чудесные работы, совсем немного подписчиков, эту страничку не стоит обходить вниманием. Наоки обрела большое количество поклонников, которые готовы украсить её работами свои дома и принести в них немного природной красоты.