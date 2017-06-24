Это не просто бонсай: каждый листик — рукотворный журавлик в память о Хиросиме

Художница вдохновилась легендой о тысяче журавлей и Сасако Садаки, одной из самых известных жертв авиаудара по Хиросиме. Она создаёт невероятно красивые деревья в стиле бонсай из сотен бумажных журавликов.
Как настоящая японка, она высоко ценит природу и старается показать её красоту и силу при помощи своих работ. Она соединяет мир животных и растений, создавая будто бы живые деревья из бумаги.
Когда наши предки испытывали страх, они обращались к природе, чтобы обрести гармонию и найти силы
Наоки Оногава
Несмотря на то что в её "инстаграме", где она публикует свои чудесные работы, совсем немного подписчиков, эту страничку не стоит обходить вниманием. Наоки обрела большое количество поклонников, которые готовы украсить её работами свои дома и принести в них немного природной красоты.
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