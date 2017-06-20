Камера видеонаблюдения сняла, как воры занимаются сексом на катере своей жертвы

Хозяин катера под названием "Мисси" Уилл Кой забил тревогу, когда обнаружил пропажу дорогостоящего зарядного устройства для судового аккумулятора. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в доке, выяснились подробности произошедшего. Преступников было двое, причём один из воров оказался женщиной. Но настоящие открытия ждали Уилла впереди.
В объектив камеры попал не только процесс проникновения криминальной пары на борт судна, но и их половой акт, которому они предались прямо в кубрике "Мисси". Страстное действо можно было наблюдать через лобовое стекло катера. "Думаю, мне придётся избавиться от матраса", — заявил Кой.
Пострадавший обратился за помощью не только в полицию. Он распространил видео среди местных жителей в надежде ускорить процесс идентификации преступников. Однако больше всего его волнует не судьба пропавшего оборудования, а светлое имя лодки. "Мисси" уже никогда не будет прежней. Она потеряла девственность", — сокрушается судовладелец.
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