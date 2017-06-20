Садовник нашёл на участке грибницу редчайшего трюфеля ценой $2,5 тыс. за 1 кг

Стив Флетчер из графства Девон (Англия) обнаружил грибницу чёрного трюфеля, считающегося ценным деликатесом, под деревом в саду своего клиента. Стоимость одного килограмма этих грибов в Британии доходит до двух тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 тысячи долларов). Обычно за чёрным трюфелем охотятся в дубовых и буковых рощах Южной Франции, Швейцарии и Северной Италии.

60-летний Стив Флетчер решил стать садовником всего месяц назад, но новый бизнес уже принёс ему весьма солидные, хотя и неожиданные дивиденды. Ухаживая за деревьями на заднем дворе одного из своих клиентов в графстве Девон, он обнаружил под землёй грибницу чёрного трюфеля, который во всём мире считается ценным деликатесом.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 18 2017 в 12:36 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 18 2017 в 12:36 PDT

Чёрный трюфель произрастает в дубовых и буковых рощах Южной Франции, Швейцарии и Северной Италии, встречается также в Испании. Гриб ценится за свой неповторимый аромат и вкусовые качества. Грибница трюфеля располагается под землёй на глубине до 20 сантиметров. Чёрное золото кулинаров ищут, как правило, при помощи специально обученных собак и свиней, обладающих тонким нюхом. Стоимость этого деликатеса в Британии может доходить до двух тысяч фунтов стерлингов.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 18 2017 в 12:36 PDT

Мистер Флетчер сообщил о находке своему клиенту, но хозяин сада не стал претендовать на трюфели. Тогда садовник связался с ближайшим рестораном из "Красного гида Мишлен" и предложил приобрести у него 136 граммов ценных грибов. После успешной сделки 60-летний счастливчик заявил, что планирует продолжить поиски редкого деликатеса.