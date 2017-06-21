У наркобарона из Оксфорда нашли полмиллиона фунтов и 70 пар дизайнерских джинсов

Суд Бирмингема (Англия) приговорил 35-летнего Халада Уддина к 16 годам заключения за торговлю запрещёнными веществами в особо крупных размерах и отмывание денег. В ходе полицейского рейда в фешенебельном особняке безработного жителя Оксфорда были обнаружены полмиллиона фунтов стерлингов наличными, 10 килограммов кокаина, нарколаборатория, оружие и 70 пар дизайнерских джинсов.

Халад Уддин был задержан полицейскими в съёмном особняке в Оксфорде. В ходе обыска у него были обнаружены пистолеты, патроны, бронежилет, почти полмиллиона фунтов стерлингов наличными, 10 килограммов кокаина, 70 пар дизайнерских джинсов, 40 мобильных телефонов и драгоценности. Кроме того, в доме 35-летнего наркобарона стражи порядка нашли 10-тонный пресс, который использовался для производства наркотиков.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 18 2017 в 3:39 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 18 2017 в 3:39 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 18 2017 в 3:39 PDT

Преступник попал в поле зрения правоохранительных органов, когда они занимались сбором улик против группы наркоторговцев, распространявших кокаин в Оксфордшире и соседних графствах. Полицейские, работавшие под прикрытием, выяснили, что безработный Уддин, разъезжавший по городу на дорогих спорткарах и в дизайнерской одежде, находится в центре сетевой структуры наркосиндиката. После получения достаточной информации было принято решение о силовой операции.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 18 2017 в 3:39 PDT

Суд Бирмингема приговорил Уддина к 16 годам тюрьмы за торговлю наркотиками, отмывание денег и незаконный оборот оружия и боеприпасов. По словам полицейских, благодаря поимке 35-летнего лидера им удалось раскрыть деятельность целых шести преступных группировок, распространявших кокаин в том числе на территории Лондона.