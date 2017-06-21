У наркобарона из Оксфорда нашли полмиллиона фунтов и 70 пар дизайнерских джинсов

Халад Уддин был задержан полицейскими в съёмном особняке в Оксфорде. В ходе обыска у него были обнаружены пистолеты, патроны, бронежилет, почти полмиллиона фунтов стерлингов наличными, 10 килограммов кокаина, 70 пар дизайнерских джинсов, 40 мобильных телефонов и драгоценности. Кроме того, в доме 35-летнего наркобарона стражи порядка нашли 10-тонный пресс, который использовался для производства наркотиков.
Преступник попал в поле зрения правоохранительных органов, когда они занимались сбором улик против группы наркоторговцев, распространявших кокаин в Оксфордшире и соседних графствах. Полицейские, работавшие под прикрытием, выяснили, что безработный Уддин, разъезжавший по городу на дорогих спорткарах и в дизайнерской одежде, находится в центре сетевой структуры наркосиндиката. После получения достаточной информации было принято решение о силовой операции.
Суд Бирмингема приговорил Уддина к 16 годам тюрьмы за торговлю наркотиками, отмывание денег и незаконный оборот оружия и боеприпасов. По словам полицейских, благодаря поимке 35-летнего лидера им удалось раскрыть деятельность целых шести преступных группировок, распространявших кокаин в том числе на территории Лондона.
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