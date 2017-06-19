Домохозяйка в темноте перепутала змею с игрушкой, но поняла это слишком поздно

В Калифорнии женщина по ошибке подняла змею, перепутав её с игрушкой своей собаки. На кадрах с камеры видеонаблюдения Карла Россо выходит в халате во двор собственного дома, чтобы позвать пса. Увидев на асфальте что-то маленькое, она подумала, что животное снова раскидало свои игрушки. Однако когда женщина подняла вещь, то почувствовала, что она шевелится у неё в руке. На следующие её действия просто невозможно смотреть без улыбки.

Видео выложил в Сеть муж Карлы, подписав его: "К счастью, моя жена не пострадала, но ей стоит поработать над техникой бега".