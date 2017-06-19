У берега Австралии нашли неизвестных существ, которые тысячу лет жили без света

Неизвестных ранее науке существ учёные обнаружили на глубине около четырёх километров.

В экспедиции участвовало около 60 исследователей из разных городов Австралии, а также со всего мира.

С помощью перемещения под водой сетей, снабжённых камерами, им удалось выловить целый ряд различных форм жизни, обитающих на морской глубине.

Это удивительно! Нам удалось обнаружить существ, которые ранее не были известны науке Диана Брей, участница экспедиции

Помимо неопознанных морских обитателей исследователи также подняли на поверхность рыбу без морды, которую ранее обнаружили около острова Тасмания. Морское существо длиной больше 20 см имело что-то вроде зачатков глаз и ротовое отверстие. Чешуи не было, как и брюшных и хвостовых плавников, а грудные плавники напоминали сородичей безликой рыбки из семейства сельдевых.

Однако до этого странное животное видели в 1873 году в Коралловом море недалеко от побережья Папуа — Новой Гвинеи.

По словам учёных, они видят большой потенциал в ещё неизученных существах, обитающих в австралийских водах.