Подросток обнаружил новую планету на третий день своей стажировки в обсерватории

Выпускник британской школы из Ньюкасл-андер-Лайм 15-летний Том Ваг открыл ранее неизвестную планету уже на третий день своей стажировки в Кильском университете.

Анализируя данные компьютерной программы "Поиск планет в широком секторе" (WASP), подросток заметил потемнение в свечении далёкой звезды, которое и оказалось планетой, ранее не зафиксированной астрономами. Своё первое важнейшее астрономическое открытие подросток сделал ещё два года назад.

Потребовалось два года дальнейших наблюдений, чтобы доказать, что догадка юного астронома была верна. Тогда планете был присвоен номер WASP-142b. Расстояние до планеты составляет приблизительно 1000 световых лет. Однако эксперты отмечают, что размер планеты примерно такой же, как и у Юпитера. Гигантское небесное тело стало 142-й планетой, обнаруженной системой WASP.

Сам же юный астроном пребывает в восторге от своего столь важного открытия.

Программа WASP позволила мне искать планету через сотни различных звёзд. Это удивительно, когда ты знаешь, что делаешь Том Ваг

Открытие активно изучается и обсуждается мировыми специалистами и экспертами, которые подтверждают важность обнаруженного космического объекта.