Старейшая пара, которая отпраздновала дубовую свадьбу: Мы не думали, что доживём

За несколько недель до годовщины 102-летний супруг сломал бедро и уже не надеялся, что увидит свою любимую снова.

Одна из старейших супружеских пар в Великобритании отметила 80-летний юбилей свадьбы. В честь этого сотрудники больницы, где 102-летний Кен Харрис лежал с переломом бедра, привезли его в гости к своей 99-летней жене Маргарет в дом престарелых. Мужчина боялся, что больше никогда не увидится с возлюбленной, у которой врачи диагностировали слабоумие, сообщает BBC.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 19, 2017 at 3:19am PDT

Супруги поженились в 1937 году, и уже вскоре Кен оказался на войне. Всю Вторую мировую войну он носил с собой фотографию Маргарет, которая рядом с ним и по сей день. К счастью, мужчина вернулся домой живым, и с того дня влюблённые не расставались, пока Кен не сломал бедро всего за шесть недель до их годовщины. Сейчас у пожилой пары двое детей и куча внуков.

Кен ушёл на войну, и Маргарет ждала его дома, работая секретарем у врача, но Кен всегда держал её фотографию в своём бумажнике. Дочь Маргарет и Кена

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 19, 2017 at 3:19am PDT

Кен не надеялся снова увидеть Маргарет, но сотрудники больницы и дома для престарелых решили устроить ему сюрприз и пересилили в комнату рядом со своей женой.

Они держатся за руки каждый день. Разлука для них оказалась невыносимой Дочь Маргарет и Кена