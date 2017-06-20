Британские учёные научились заряжать телефоны с помощью мочи

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Британские учёные научились заряжать телефоны с помощью мочи

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Фото © Flickr/Nik Stanbridge

Разработчики британской компании Bristol Robotics Lab придумали способ превращать обыкновенную мочу в электричество. Это стало возможно благодаря необычному устройству.

Несколько цилиндров наполнены специальными микроорганизмами. Они питаются элементами, которые содержатся в сточных водах и моче. В ходе этого процесса вырабатываются электроны, которые далее могут быть использованы в качестве источника электричества.

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Эти особые микроорганизмы сами ищут "вкусные" для них вещества и потребляют их. В каждое устройство, разработанное британскими учёными, помещается до двух литров мочи. Из этого объёма микроорганизмы могут выработать от 30 до 40 милливатт.

Пока ещё объём получаемого электричества очень мал, но вскоре от такого девайса можно будет заряжать телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства. Кроме того, он может послужить питанием для некоторых источников света малой мощности.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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