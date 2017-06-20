Британские учёные научились заряжать телефоны с помощью мочи

Разработчики британской компании Bristol Robotics Lab придумали способ превращать обыкновенную мочу в электричество. Это стало возможно благодаря необычному устройству.

Несколько цилиндров наполнены специальными микроорганизмами. Они питаются элементами, которые содержатся в сточных водах и моче. В ходе этого процесса вырабатываются электроны, которые далее могут быть использованы в качестве источника электричества.

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Эти особые микроорганизмы сами ищут "вкусные" для них вещества и потребляют их. В каждое устройство, разработанное британскими учёными, помещается до двух литров мочи. Из этого объёма микроорганизмы могут выработать от 30 до 40 милливатт.

Urine used to charge smartphone https://t.co/AZpil54K0B — BBC News (World) (@BBCWorld) 19 июня 2017 г.

Пока ещё объём получаемого электричества очень мал, но вскоре от такого девайса можно будет заряжать телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства. Кроме того, он может послужить питанием для некоторых источников света малой мощности.