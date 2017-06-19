Президент Коста-Рики проглотил осу во время беседы с журналистами

Пока глава государства в Центральной Америке беседовал с местными журналистами, с ним произошёл забавный инцидент.
Во время интервью с журналистом по случаю открытия бетонного завода на юге Коста-Рики президент Луис Гильермо Солис случайно проглотил осу.
Поняв, что внутри него оказалось насекомое, он начал отшучиваться, а затем запил "лакомство" водой.
Я её съел, я съел осу
Президент Коста-Рики
Стоит отметить, что главе республики очень повезло — осе не удалось его ужалить.
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