Президент Коста-Рики проглотил осу во время беседы с журналистами

Читайте также

Президент Коста-Рики проглотил осу во время беседы с журналистами

5
Пока глава государства в Центральной Америке беседовал с местными журналистами, с ним произошёл забавный инцидент.

Во время интервью с журналистом по случаю открытия бетонного завода на юге Коста-Рики президент Луис Гильермо Солис случайно проглотил осу.

Поняв, что внутри него оказалось насекомое, он начал отшучиваться, а затем запил "лакомство" водой.

Я её съел, я съел осу

Президент Коста-Рики

Стоит отметить, что главе республики очень повезло — осе не удалось его ужалить.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!