132-летнего лобстера, который жил в аквариуме кафе, освободили спустя 20 лет

За несколько дней до освобождения один из клиентов ресторана предложил заплатить за лобстера тысячу долларов.

Огромного 132-летного лобстера по кличке Луи выпустили на свободу после 20 лет, проведённых в нью-йоркском ресторане. За это время 10-килограммовый омар стал полноценным домашним животным. Хозяин заведения Буч Ямалли надеется, что Луи выживет в дикой природе, несмотря на то что он потерял одну клешню из-за отсутствия хищников, сообщает New York Post.

Помогите городку Хемпстед защитить нашу природу. Луи будет лучше в воде, и главное — чтобы он не стал жертвой загрязнений Буч Ямалли

Причём за несколько дней до счастливого события в жизни лобстера один из посетителей предлагал купить его за тысячу долларов, но Ямалли отказался. По его словам, мы должны защищать нашу природу.