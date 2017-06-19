132-летнего лобстера, который жил в аквариуме кафе, освободили спустя 20 лет

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132-летнего лобстера, который жил в аквариуме кафе, освободили спустя 20 лет

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Фото: www.facebook.com/petersclamhouse

За несколько дней до освобождения один из клиентов ресторана предложил заплатить за лобстера тысячу долларов.

Огромного 132-летного лобстера по кличке Луи выпустили на свободу после 20 лет, проведённых в нью-йоркском ресторане. За это время 10-килограммовый омар стал полноценным домашним животным. Хозяин заведения Буч Ямалли надеется, что Луи выживет в дикой природе, несмотря на то что он потерял одну клешню из-за отсутствия хищников, сообщает New York Post.

<p>www.facebook.com/anthonyjsantino</p>

Помогите городку Хемпстед защитить нашу природу. Луи будет лучше в воде, и главное — чтобы он не стал жертвой загрязнений

Буч Ямалли

<p>www.facebook.com/petersclamhouse</p>

Причём за несколько дней до счастливого события в жизни лобстера один из посетителей предлагал купить его за тысячу долларов, но Ямалли отказался. По его словам, мы должны защищать нашу природу.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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