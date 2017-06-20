Пеле отдыхает: бразилец уронил банку в супермаркете, но не дал ей упасть

Порой кажется, что любовь к футболу у каждого жителя Бразилии в крови. Это доказывают не только многочисленные победы сборной и отдельных клубов, но и то, как бразильцы ведут себя в повседневной жизни. В Сеть попал видеоролик с камер наблюдения в супермаркете, который выглядит словно реклама газировки или чипсов, спонсирующих чемпионат по футболу.

Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда идёшь в супермаркет и планируешь купить пару-тройку товаров, поэтому не берёшь тележку, но вспоминаешь, что нужно взять и то, и это... В итоге к кассе подходишь с руками, гружёнными кучей ненужных вещей.

В отличие от нас, герой этого видео проявил себя лучшим образом. Когда из переполненных рук выпала банка, он ловко подбросил её вверх, словно заправский футболист. Немного почеканив банку ногами, он ловко забрасывает её обратно в руки.