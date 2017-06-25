26-летняя учительница отомстила своей бывшей, сломав ей челюсть

Учительница из Англии долгое время скрывала, что находится в однополых отношениях. Всё стало ясно, когда она сломала своей пассии челюсть, когда та пришла рассказать об их взаимоотношениях её матери.

Алекса Кольер, 26-летняя преподавательница из Манчестера, долгое время находилась в отношениях с Николой Лисс, но ей удавалось скрывать и это, и свою сексуальную ориентацию от своей семьи. Всё закончилось, когда её девушка, 28-летняя мисс Лисс, устала от тайн, явилась в дом семьи Кольер и рассказала обо всём матери семейства.

Реакция шокированной матери была весьма бурной: она назвала чужую ей девушку потаскухой и попрошайкой. В ответ на это оскорблённая Никола заявила, что если она потаскуха, то как следует назвать её дочь, с которой они занимались сексом в отеле. После этих слов между девушками завязалась драка, Алекса сломала своей бывшей девушке челюсть.

На момент скандала девушки официально не встречались уже год, хотя продолжали общаться и иногда виделись. Николу очень ранили такие отношения, ведь она хотела чего-то большего, но Алекса писала ей лишь для того, чтобы провести ночь в отеле. Когда терпению пришёл конец, она пошла к своей мучительнице домой, чтобы во всём разобраться.

Никола смутно помнит события того вечера после того, как она получила сильный удар в лицо. Сперва она не чувствовала его половину: губы, подбородок. Потом она заметила, что её челюсть свисает слишком низко. Она не могла даже говорить. Лисс сразу же поехала в больницу, где ей сделали рентген.

Позже потерпевшей сделали операцию на лицевых костях: ей вставили металлическую пластину и три винта, прикреплённых к нижней челюсти, которые помогают удерживать её зубы на месте. Сама Алекса отрицает факт нанесения тяжких телесных повреждений, а судебный процесс продолжается.