Футболист, который остался без рук и ног: Главное, что у детей есть отец!

Талантливый футболист и строитель Джеймс Минес получил чудовищный удар током через лист металла, который держал в руках. В результате поражения электричеством Джеймс полгода провёл в больнице, где ему ампутировали обе руки и правую ногу. Теперь он готовится к операции по удалению левой ноги, которая состоится в июле.

Друзья называли футболиста Джеймса Минеса Гол-машиной за его отличную игру в роли нападающего. Всё изменилось после того, как он получил мощный удар током во время строительных работ на крыше. К тому же, мужчина потерял сознание и рухнул вниз, пролетев несколько метров. После удара Джеймс провёл в реанимации 10 недель, врачам пришлось удалить ему руки и ногу.

Я пытался остаться, потому что знал, что могу упасть с крыши, но боль была в тысячу раз хуже, чем всё, что я чувствовал раньше Джеймс Минес

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 19 2017 в 5:44 PDT

Три недели Джеймс находился в искусственной коме на грани жизни и смерти. Три недели его семья не знала, сможет ли он вернуться домой. Но, по словам Джеймса, сложнее всего ему было смириться с тем, что он пропустил первое в жизни Рождество дочерей-близняшек. К тому же, после травмы ему пришлось бросить свой любимый футбол.

Я думал, что не смогу снова обнять близняшек, я пытался держать руку жены, но ничего не чувствовал. Я не знал, как это пережить Джеймс Минес

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 19 2017 в 5:43 PDT

Теперь бывший футболист учится управляться с протезами. Пока ему нужна помощь практически во всём — от чистки зубов до звонков по телефону. Но Джеймс не унывает, и готовится к операции по ампутации левой ноги. Он убедился, что семья и друзья останутся рядом с ним, что бы ни произошло, и уверен в своём будущем.

Я по-настоящему счастлив быть живым. Теперь мои дети не вырастут без отца Джеймс Минес